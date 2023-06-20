تسبب أمراضًا.. السعودية تحذر الحجاج من نوعية معينة لملابس الإحرام

اصدرت مدينة الملك سعود الطبية الحجاج تحذيرا - عاجلا لضيوف الرحمن- من ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر في الأجواء الحارة.

ونوهت إلى أن هذا النوع من الملابس قد يسبب ذلك من أضرار عدة كحساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا لمن يعانون من الأكزيما في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة، حيث فضّلت اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان.

وشدد المدينة علي أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب، واختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد.

ونبهت على ضرورة غسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.