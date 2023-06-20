إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، موقف إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء.



وانتهى موسم إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي حيث يعاني إمام عاشور من إصابة جعلته يعود إلى القاهرة لاستكمال علاجه.



وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور جاء للنادي منذ 3 أيام، وطلب أن يخضع للتأهيل، ووافقت لأن الزمالك بيته".



وتابع: "تحدثت مع إمام حول إمكانية عودته للفريق ورحب بذلك، ولا يمانع، لكن يجب التواصل مع ميتلاند الدنماركي".



وأتم: "تحدثت مع أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية، وطلبت منه مناقشة ملف استعادة إمام عاشور، حتى لو على سبيل الإعارة".

وكان إمام عاشور قد انتقل من الزمالك إلى ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، ووقع معه عقدا حتى عام 2027.