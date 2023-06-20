البنك المركزي الصيني يعلن ضخ 25 مليون دولار في النظام المالي

يواصل بنك البنك المركزي الصيني ،اليوم الثلاثاء، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وأعلن البنك، في بيان بإنه تم أجراء عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 182 مليار يوان أي بقيمة 25.42 مليار دولار أمريكي وبسعر فائدة يبلغ 2 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأوضح البنك الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بالريبو العكسي، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.