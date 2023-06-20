عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الصيني يعلن ضخ 25 مليون دولار في النظام المالي

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

يواصل بنك البنك المركزي الصيني ،اليوم الثلاثاء، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وأعلن البنك، في بيان بإنه تم أجراء عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 182 مليار يوان أي بقيمة 25.42 مليار دولار أمريكي وبسعر فائدة يبلغ 2 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأوضح البنك الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بالريبو العكسي، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

بنك الصين النظام المصرفي المفتوحة المصرفى المركزي الصيني البنك المركزي الصيني البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

وزير التعليم لمسئولي لجان الثانوية العامة: ماتتهاونوش في المراقبة وماتسمحوش بالغش

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيعه باللجان..والتعليم: ماحصلش

شاومينج للغشاشين بلجان الثانوية العامة: صور الامتحان وابعته وخد الحل

ترشيحاتنا

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

فائدة تيكيت الملابس في توفير فاتورة الكهرباء

اسقاط عصابة مخدرات دولية بطائرة دارون في المغرب

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. الإفتاء: رسول الله أمر باغتنامها لـ3 أسباب

صيام العشر من ذي الحجة.. سبب تخصيصها بهذه العبادة وفضلها

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ