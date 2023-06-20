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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 6000 جنيه.. موبايل جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

بأقل من 6000 جنيه..موبايل
بأقل من 6000 جنيه..موبايل جديد لسة نازل بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت العلامة التجارية ZTE الهاتف الذكي  Blade A72s ، بسعر مناسب جدا ويأتي مع مواصفات مميزة.

 

مواصفات هاتف ZTE Blade A72s

 

يتميز هاتف ZTE Blade A72s بشاشة كبيرة بقياس 6.75 بوصة ، مع جودة عرض HD + ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز، و توجد الكاميرا الأمامية داخل فتحة صغيرة من قطرات الماء ، في حين أن الشاشة محاطة بإطارات كبيرة.

يعمل هاتف ZTE Blade A72s بمعالج Unisoc T606 ثماني النواة ، على غرار سابقه.  تعمل هذه الشريحة القادرة جنبًا إلى جنب مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 128 جيجابايت.  بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر للمستخدمين خيار توسيع الذاكرة المدمجة باستخدام بطاقة microSD.

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تلقت قدرات الكاميرا في ZTE Blade A72s ترقية كبيرة ، وهي الآن مزودة بإعداد كاميرا ثلاثية تتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدستين 2 ميجابكسل.  

يحتوي هاتف ZTE Blade A72s على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 22.5 وات.  

 

سعر هاتف ZTE Blade A72s

 

أصبح هاتف ZTE Blade A72s الذي تم إطلاقه مؤخرًا في متناول العملاء في جميع أنحاء أوروبا ، وهو متوفر بخيارين من الألوان الجذابة الرمادي و الأزرق بسعر 170 يورو (أي ما يعادل 5700 جنيه تقريبا).

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