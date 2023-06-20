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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مركبتي توك توك بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم 2 توك توك بطريق اولاد صقر -الدوار أمام كوبري أبو راجح .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي اولاد صقر بإستقبال كلا من "محمد م ب" 71 سنة مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن و"هناء م ب" 26 سنة مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى و"نفيسة م س" 63 سنة مصابة بجرح قطعي بالشفاة و"عنيات م ح م" 50 سنة مصابة بجرح قطعي بأصبع القدم اليمنى و"محمد ا ع" 30 سنة و"شيماء س ع" 22 سنة مصابين بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم 2 توك توك بطريق اولاد صقر -الدوار امام كوبري أبو راجح وتم نقل المصابين إلى مستشفي اولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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