قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال مواطنين من بلدتي بيت أمر ودير سامت بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وصرحت مصادر محلية وأمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين السابقين محمد محمود عوض (33 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، ومحيي الدين الشراونة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، عقب مهاجمة منزليهما.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.