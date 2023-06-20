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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار عالميا | تفاصيل

ارتفاع جديد في أسعار
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن كانت ثابتة منذ لحظات قليلة، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يترقب المشاركون في السوق مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1965 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.16% إلى 1953 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 102.082 نقطة.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، بشكل طفيف بالتزامن مع تصريحات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب عند التسوية لتصل إلى 1964.05 دولار للأوقية وبنسبة 0.27%، بعد أن لامست خلال الجلسة 1970.85 دولار.

وقال ياب جون رونج، محلل سوق IG: "تبدو أسعار الذهب منهكة مؤخرًا، حيث فشلت الارتدادات المتقطعة خلال الشهر الماضي في الاستمرار نحو الصعود.

وهذا يأتي على خلفية عوائد سندات الخزانة الأكثر ثباتًا، والتي حدت من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر غير المدر العائد".

ويركز المستثمرون الآن على شهادة باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن أسعار الفائدة بعد توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائد.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الين، بينما تراجع اليوان بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة القياسية مرتين لأول مرة منذ 10 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو على وقع ارتفاع نسب التضخم بشكل ملحوظ، حسبما قال رئيس البنك المركزي السلوفاكي يوم الاثنين، بينما من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس.

وقال إيفريت ميلمان، خبير المعادن الثمينة في Gainesville Coins، إن الاتجاه القادم للذهب يمكن أن يكون في أي من الاتجاهين. مضيفًا: "لقد تم تداول الذهب بشكل جانبي لفترة كافية لدرجة أننا سنحصل على خطوة أكبر في اتجاه صاعد أو هابط، سواء بإعادة اختبار مستوى 1880 دولارًا أو العودة إلى حوالي 2000 دولار".

وأوضح ميلمان، أن "ما فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي كان محايدًا بالنسبة للذهب. فالتوقف المؤقت مفيد للذهب، لكنها كانت أكثر وقفة متشددة يمكن أن نحصل عليها. وأوضح ميلمان أن هذا هو سبب تداول الذهب بشكل جانبي".

فيما قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA، إن الذهب يصمد بشكل جيد في مواجهة تحذيرات بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة مرتين.

وأضاف مويا في المؤتمر الصحفي أن باول لم يلتزم برفع أسعار الفائدة في يوليو، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيظل يعتمد على البيانات.

"رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يحاول إبقاء كافة الخيارات على الطاولة. حيث إن هناك فرصة أن يواصل التضخم صعوده ويظل بعيدًا عن الهدف المنشود.

ولهذا السبب الذهب لم يهبط لـ 1900 دولار، لأنه لم يتم تأكيد أي زيادات قادمة بالفائدة."

وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو فقط. وقال المحللون إنه إذا تغير ذلك، فسوف يتفاعل الذهب.

وفي غضون ذلك، يولي الذهب اهتمامًا وثيقًا بعملية إزالة الدولرة. كما يراقب مستثمرو المعادن الثمينة نشاط شراء الذهب في البنك المركزي، والذي تباطأ في الربع الثاني.

وقال ميلمان: "على الرغم من أنها تباطأت قليلاً، إلا أن واحدا من كل أربعة بنوك مركزية يعتزم الاستمرار في شراء الذهب. حيث إنهم يشترون بأحجام كبيرة، وسيستجيب الذهب لما تفعله البنوك المركزية."

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