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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته فى مصرف بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية القبض على 3 أشخاص قام أحدهما بقتل شخص وإلقاء جثته فى أحد المجارى المائية بدائرة مكز شرطة الخانكة.

وذلك بمساعدة المتهمين الأخرين وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورورد بلاغا من الأهالى  بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.


وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية و توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ إثنين منهم معلومات جنائية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم و ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه وامتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته إستعان بالمتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

القليوبية إدارة البحث الجنائى الخانكة المصارف المائية المجاري المائية أمن القليوبية أمن القليوبية

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