يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي.. القصير: ندعم البحث العلمي الزراعي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه د محمد سليمان رئيس المركز وبعض قيادات الوزارة والمركز

حيث تفقد "القصير" محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوى والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية

وزير الزراعة تفقد كذلك بعض الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة .



وأبدي "القصير" بعض الملاحظات والتوجيهات من أجل تطوير العمل والارتقاء بجودته كما أكد على أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه .



وأشاد زير الزراعة بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعي لأنه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة "القصير" اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أي عقبات تواجه الباحثين والمزارعين