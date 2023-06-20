علماء الآثار يعثرون على قبر روماني عمره 2000 عام بلندن

عثر علماء الآثار على قبر روماني نادر للغاية عمره 2000 عام في موقع بناء في لندن.

وصف الخبراء الضريح الروماني بأنه "فريد تمامًا" وتم العثور عليه في موقع Liberty of Southwark بالقرب من سوق Borough.

علماء الاثار يعثرون على قبر روماني نادر للغاية عمره 2000 عام بلندن

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يحتوي الموقع على جدران وأرضيات داخلية وهو في حالة جيدة بشكل مدهش بالنظر إلى أن دفنها لآلاف السنين تحت الارض ببريطانيا.

واجد العلماء في مكان الحفر ان المنطقة بها مبانٍ رومانية مزينة ببذخ ، وصولاً إلى الفترة الرومانية اللاحقة عندما تقلصت المستوطنة وأصبحت مكانًا أكثر هدوءًا حيث يتذكر الناس موتاهم.

علماء الاثار يعثرون على قبر روماني نادر للغاية عمره 2000 عام بلندن

ويسلط الاثر المكتشف الضوء على ظروف المعيشة وأسلوب الحياة في هذا الجزء من المدينة في العصر الروماني”.

واشارات الصحيفة إلى انه من المأمول الآن أن يتم تحويل الموقع إلى عرض للجمهور لزيارته ، على الرغم من أنه يخترق موقع النقل في لندن.