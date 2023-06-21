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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر صاحبة أكبر شفاه بالعالم تبحث عن حب حياتها

بلوجر صاحبة أكبر
بلوجر صاحبة أكبر شفاه بالعالم تبحث عن حب حياتها

تبحث شابة تمتلك "أكبر شفاه في العالم" عن الحب الحقيقي،  ولكن فقط إذا كان على استعداد لقبول مظهرها.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  غالبًا ما تتصدر أندريا إيفانفوا عناوين الصحف بسبب مظهرها المثير، والذي جعلها تنفق الآلاف على حشوات الشفاه.

 تأمل البلوجر الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، البالغة من العمر 25 عامًا ، في تحقيق رقم قياسي جديد لأكبر خدين في العالم، باستخدام حشو الشفاه.

بلوجر صاحبة أكبر شفاه بالعالم تبحث عن حب حياتها

في حين أنها حريصة على "الوقوع في الحب بجنون وصدق"، فإنها تقول إن الشخص الذي يقبل مظهرها فقط هو الذي  سينال قلبها. 

 

كشفت أندريا ، من بلغاريا ، "إذا كانت لدي علاقة مع شخص ما وأخبرني أنه غير مرتاح عند السير معي في الشارع أو في الأماكن العامة ، فسننفصل".

بلوجر صاحبة أكبر شفاه بالعالم تبحث عن حب حياتها

وأضافت “سأشعر بالسوء والإهانة، لذلك سأضطر بعد ذلك إلى البحث عن شريك جديد لن يعيقه مظهري”. 

وتابعت “أود أن أقع في الحب بجنون وصدق وأن ألتقي بالشريك المناسب لي ، لأن الحب هو أجمل وأهم شيء في هذا العالم”. 

وأوضحت "يكتب لي الكثير من الناس على الشبكات الاجتماعية وأنا سعيد [إذا فعلوا] حتى أتمكن من اختيار الشخص الأنسب لأحبه."

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