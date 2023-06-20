اتهام البلوجر الشهير أندرو تيت مجددا بالاعتداء والاتجار بالبشر

ظهرت اتهامات جديدة ضد البلوجر البريطاني الشهير أندرو تيت بالاعتداء والاتجار بالبشر وتشكيل جماعة إجرامية منظمة لاستغلال النساء جنسيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم اتهام المؤثر المثير للجدل في رومانيا إلى جانب شقيقه تريستان واثنين من مساعديه لم يتم الكشف عن هويتهم، مع نفى جميع الأفراد الأربعة التهم.

قُبض على الأخوين تيت في ديسمبر من العام الماضي في منزلهما في بوخارست قبل نقلهما من الحجز إلى الإقامة الجبرية في 31 مارس.

ووافق المدعون الرومانيون على إحالة المشتبه بهم الأربعة إلى المحاكمة، ولم يتم تحديد موعد بعد في هذا الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة سنوات.

اتهم البلوجر الشهير أندرو تيت مجدداً بالاعتداء والاتجار بالبشر

وجاء في لائحة اتهام تم تسليمها إلى محكمة بوخارست أن المتهمين الأربعة نظموا منظمة إجرامية في عام 2021 لارتكاب الاتجار بالبشر في رومانيا.

تنص الوثيقة أيضًا على أن تهريبهم المزعوم قد تم في أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وردت أسماء سبعة ضحايا مزعومين في الوثائق، التي تزعم أن الأخوين تيت جندوهم من خلال وعود كاذبة بالحب والزواج.

ووجهت إلى أندرو تيت تهمة اغتصاب إحدى الضحايا بينما اتُهم شقيقه تريستان بتحريض الآخرين على العنف.