بسعر 220 جنيه للكيلو.. افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بأرض المعارض بدمنهور

افتتح صباح اليوم منفذ لبيع اللحوم البلدية بالأسعار الإقتصادية، وذلك بأرض المعارض بدمنهور،حيث تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ويستمر حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهد المنفذ إقبالا متزايدا من المواطنين فى أول أيامه لشراء متطلباتهم من اللحوم التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث يباع كيلو اللحم البلدى داخل المنفذ بسعر 220 جنيه للكيلو .

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعه المستمرة وتشديد الرقابة على المنفذ والتأكد من ضخ الكميات اللازمة من اللحوم بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين .

جاءذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "معا ضد الغلاء"، وجهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من محدودى الدخل وتوفير اللحوم بالأسعار الإقتصادية.