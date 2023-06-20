تطورات الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون بعد تعرضها للإصابة بمرض نادر وهو متلازمة الشخص المتيبس" والذى يتسبب فى تصلب العضلات والتشنجات.

وقالت التقارير ان سيلين ديون تتدهور حالتها الصحية من آن لأخر وليس هناك أى تقديم فى الحخالة على الرغم من وجود فريق طبى معالج لها على أعلى مستوى والذى يتوقع صعوبة عودتها الغناء مجددا.

سيلين ديون

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت على حسابها عبر “أنستجرام”، أنها مصابة بـمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس ، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية .

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص ، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض ، يصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات مما يؤدي إلى تشوهات وضعية ، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض النادرة للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وتنتشر بين النساء، حيث ان عدد المصابات بها ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضها في أي عمر، لكنها تظهر في عمر 30 و60 سنة..

أسباب متلازمة الشخص المتيبس

حتى الوقت الحاضر لا يفهم العلماء السبب الحقيقي وراء حدوث متلازمة الشخص المتيبس، لكنّ نتائج الأبحاث تشير إلى انها تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الخلايا العصبية التي تُنتج ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD)، وعندما لا تعمل هذه المادة بطريقة صحيحة لا توجد كمية كافية من حمض جاما أمينوبوتيريك في الجسم للتحكم بحركة العضلات، ويُعدّ الدور الدقيق الذي يلعبه ديكاربوكسيلاز حمض الجلوتاميك (GAD) في حدوث متلازمة الشخص المتيبس غير مفهوم تمامًا.