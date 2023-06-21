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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلم وطن.. فيلم وثائقي عن دور الرقابة النووية فى حماية المواطنين

صدى البلد

حضر فريق عمل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مكون من الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة، ومحمود جودة كبير اخصائي العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة، مناقشة مشروع تخرج لمجموعة من الطلبة والطالبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، تحت عنوان حلم وطن الطاقة النووية في مصر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التواصل مع اصحاب المصلحة ومن بينهم الجامعات وأكاديميات البحث العلمي.

سبق مناقشة المشروع، تنسيق وثيق بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والمجموعة المسئولة عن تنفيذ مشروع التخرج من الأكاديمية، وتم تنظيم عدد من الزيارات لفريق العمل، تم خلالها تعريفهم بصورة تفصيلية بطبيعة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المخول لها بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

حملة توعوية

وتم من خلال مشروع التخرج سالف الذكر، تنفيذ حملة توعوية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، اعتمدت على الاتصال المباشر مع الجمهور المستهدف من خلال عمل استبيان لتحديد المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين وتصحيحها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واخيرا بعث رسالة طمأنة للجمهور من خلال انتاج فيلم وثائقي بعنوان "حلم وطن" عن دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في حماية المواطنين والممتلكات والبيئة في جمهورية مصر العربية.

شارك في حملة التوعية نخبة من الإعلاميين والفنانين، وتشجيعا من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للطلاب وتقديرا لجهودهم المبذولة لخروج هذا المشروع بشكل لائق، سوف تقوم الهيئة بعرض الفيلم الوثائقي على كافة منصات التواصل الاجتماعي للهيئة فور انتهائه بشكل كامل.

هيئة الرقابة النووية والاشعاعية فريق عمل استراتيجية هيئة الرقابة النووية مناقشة مشروع تخرج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية

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