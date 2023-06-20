عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من البنتاجون بشأن مقتل قوات الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر مقتل الأوكرانيين خلال الهجوم المضاد جزءا محزنا من الحرب، الذي كانت واشنطن على علم به وأخذته في الاعتبار.

وقالت سينج، في إفادة صحفية، تعليقا على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: “أخذنا الخسائر في الاعتبار وعرفنا أنه ستكون هناك خسائر في ساحة المعركة… هذا جزء محزن من هذه الحرب".

ومنذ قليل، قالت سينج، إن أمريكا أدركت في البداية أن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون صعبًا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة.

معركة صعبة.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تقدم تكتيكي.. روسيا توجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

وقالت سينج، في إفادة صحفية، حول تقييم واشنطن للنتائج الحالية للهجوم المضاد الأوكراني: "كانت تقييماتنا في البداية واضحة تمامًا... لقد فهمنا أن هذه ستكون معركة صعبة" .

وأضافت أن “كييف بحاجة إلى وقت، لكن الولايات المتحدة واثقة من أن الأوكرانيين لديهم القدرة اللازمة لشن هجوم مضاد”.

الدفاع الأمريكية البنتاجون الولايات المتحدة الهجوم المضاد أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

معركة صعبة.. بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

ليست فيلما سينمائيا.. الجيش الأوكراني يعلن مواجهة مقاومة قوية خلال الهجوم المضاد

خططا لأعمال عنف.. فرنسا تعلن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش

السودان.. اندلاع حريق في مقر المخابرات بوسط الخرطوم

فرنسا تغير موقفها من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بيان عاجل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان وسباق التسلح بالفضاء

ترشيحاتنا

رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

غاضب بشدة.. المدرب السابق لـ «طائرة الأهلي» يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب|فيديو

بيان عاجل لـ الجزائر بعد اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ