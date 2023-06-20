إعلان صادم من البنتاجون بشأن مقتل قوات الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر مقتل الأوكرانيين خلال الهجوم المضاد جزءا محزنا من الحرب، الذي كانت واشنطن على علم به وأخذته في الاعتبار.

وقالت سينج، في إفادة صحفية، تعليقا على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: “أخذنا الخسائر في الاعتبار وعرفنا أنه ستكون هناك خسائر في ساحة المعركة… هذا جزء محزن من هذه الحرب".

ومنذ قليل، قالت سينج، إن أمريكا أدركت في البداية أن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون صعبًا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة.

وقالت سينج، في إفادة صحفية، حول تقييم واشنطن للنتائج الحالية للهجوم المضاد الأوكراني: "كانت تقييماتنا في البداية واضحة تمامًا... لقد فهمنا أن هذه ستكون معركة صعبة" .

وأضافت أن “كييف بحاجة إلى وقت، لكن الولايات المتحدة واثقة من أن الأوكرانيين لديهم القدرة اللازمة لشن هجوم مضاد”.