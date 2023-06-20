العصابات تحول سجن النساء في هندوراس إلى ساحة حرب

قالت شرطة هندوراس، اليوم، إن حصيلة ضحايا أعمال شغب بين عصابات في سجن للنساء ارتفعت إلى 41 قتيلًا.

وقد وقعت حادثة مماثلة يوم 18 يناير 2022 في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال الذي يقع على بعد 20 كيلومترا من العاصمة تيغوسيغالبا.

ونجمت الحادثة عن اشتباك بين عصابات متناحرة تنتمي إلى باريو 18، وهي واحدة من أخطر العصابات في هندوراس. وأسفرت عن مقتل 41 نزيلة، من بينهن 25 جثة محترقة، وإصابة 14 أخريات بجروح.

وقد فتحت السلطات الهندوراسية تحقيقا في ملابسات الحادثة وأعلنت حالة الطوارئ في جميع السجون في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سجون هندوراس أعمال شغب وعنف بين العصابات، حيث قُتل 18 سجينا في معركة عصابات في سجن آخر في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصا في حريق في عام 2012.