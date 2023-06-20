مدير إدارة الدقي التعليمية تكرم أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالجيزة| شاهد

قامت هالة كمال، مدير عام إدارة الدقي التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالجيزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، برعاية وتكريم المتميزين من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث كرمت مدير عام إدارة الدقي التعليمية، ١٠ طلاب من مدرسة النور للمكفوفين، وطالب دمج واحد كمركز أول على مستوى الإدارة، وذلك بمدرسة النور للمكفوفين.

وشمل التكريم، منح الطلاب شهادات تقدير، وميداليات وسلاسل عليها صورهم وأسمائهم.

وذلك بحضور هشام علي مدير المدرسة، وايمان عزت وكيل الإدارة، وزينب صلاح مسئول التربية الخاصة والدمج، وعدد من أولياء الأمور للطلاب.

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