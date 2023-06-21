برلماني يكشف سبب وجود محافظات جاذبة وأخرى طاردة لـ الاستثمار |فيديو

أكد النائب أيمن محسب، مقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن فكرة الرسوم تختلف من محافظة لـ أخري، وأن المشكلة مع المستثمر أنه يري شيئاً، وبعد ذلك تحدث مفاجأة.



وأضاف خلال حواره على القناة الأولي مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك محافظات تضع رسومًا أعلى من محافظة أخرى، وأن هناك محافظات جاذبة لـ الاستثمار و محافظات طاردة لـ الاستثمار.



ولفت إلي أنه يجب أن تكون هناك رسوم موحدة لـ الاستثمار بجميع المحافظات، وتكون هناك خريطة استثمارية في مصر، وأن تكون هناك معرفة لـ مميزات كل محافظة.



وأشار إلى أن هناك توصيات سيتم تدوينها، أرسلها لـ وزير الصناعة.



وتدخل يوسف الحسيني وقال: "وزير الصناعة في آخر يوم له بالبرلمان قال لما أجي ليكم براحة عليا".

