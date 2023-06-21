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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"العريش" تشارك في تحالف جامعات القناة وسيناء

ملتقي تحالف جامعات
ملتقي تحالف جامعات إقليم القناة وسيناء

 

 

شاركت  جامعة العريش شمال سيناء،  في التحالف المشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء ، والذي يضم  13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة .. وقد شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،مراسم  توقيع بروتوكول تعاون تحالف إقليم القناة وسيناء.

ويعد البروتوكول، هو الخامس بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج في أقاليم (المنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد والدلتا). 

 

معدلات النمو:

 

ويهدف  تحالف إقليم القناة وسيناء   إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة.
 

حيث تمثل هذه الخطوة  نموذجًا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وللمساهمة في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القناة وسيناء .

 

ويضم التحالف جامعات: ( قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، الملك سلمان الدولية، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الزقازيق الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية، الصالحية الجديدة)، وهيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة

 

هذا وقد شهد مرارم توقيع البروتوكول قيادات من وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات ، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.


 

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