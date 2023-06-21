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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: هداف الدوري النيجيري معروض على الزمالك .. فيديو

هاني حتحوت
هاني حتحوت

قال الإعلامي هاني حتحوت إن هداف الدوري النيجيري تشوكويميكا أوبيوما معروض على الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد، إلى أن مصدر داخل نادي الزمالك، كشف عن تواصل أحد وكلاء اللاعبين مع اللجنة الفنية بالزمالك وعرض عليه تشوكويميكا أوبيوما لاعب فريق إنيمبا وهداف الدوري النيجيري، البالغ من العمر 24 عامًا، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي.

ولفت حتحوت إلى أن تشوكويميكا أوبيوما، حصل على جائزة هداف الدوري النيجيري الممتاز في الموسم المنقضي، برصيد 16 هدفًا خلال 20 مباراة مع نادي إنيمبا.

الزمالك ومهاجم الدوري النيجيري

وذكر حتحوت أنه تواصل مع اللاعب النيجيري، والذي أكد بالفعل تواجد تواصل بينه وبين بعض الوكلاء لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام لنادي الزمالك، لكنه في الوقت ذاته أكد عدم وجود اتصال بينه وبين مسؤولي الزمالك.

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