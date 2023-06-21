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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريو مأساوي للغواصة تيتان المفقودة بالمحيط الأطلسي

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

كشف أحد الخبراء المتخصصين في البحث عن حطام السفن أن الغواصة "تيتان" التي فقدت بينما كانت في طريقها لسفينة "تايتانيك"، قد تكون واجهت نهاية مأساوية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الدكتور ديفيد جالو، أحد كبار مستشاري شركة "آر إم إس تايتانيك"، إن الغواصة على الأرجح واجهت مشاكل في منتصف الطريق إلى الحطام.

وأضاف جالو أن الوصول إلى الحطام يستغرق حوالي ساعتين، وعدم تواجد الغواصة يعني وقوع مشكلة كانقطاع الكهرباء أو الاتصالات اللاسلكية.

وتابع قائلًا: "من الوارد أن تكون الغواصة قد انفجرت وتحولت إلى أجزاء".

وأوضح أن الحطام الخاصة بالغواصة يمكن أن يصل إلى قاع البحر، بينما يحتمل أن تطفو أجزاء أخرى.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي الإثنين بحثًا عن غواصة متطورة تقنيا كانت تقل على متنها 5 أشخاص لتوثيق حطام سفينة "تايتانيك" الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

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