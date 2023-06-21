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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 34 فلسطينيا والاعتداء على 140 سيارة خلال هجمات المستوطنين في نابلس

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن إصابة 34 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالحجارة والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في المنطقة الممتدة من ترمسعيا شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس.

وأضاف دغلس بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، إن اعتداءات المستوطنين طالت أيضا 140 سيارة للمواطنين الفلسطينيين، بينها إحراق مركبة إسعاف وسيارة لمواطن فلسطيني من حوارة.

وأوضح أن المستوطنين شنوا اعتداءات على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف، مشيرا إلى أن المستوطنين أحرقوا مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية ومشاطب سيارات ومغسلة في مدخل اللبن الشرقية.

وفي سياق متصل، تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من إخماد حريق سيارتين وغرفة حراسة داخل محطة وقود في قرية اللبن الشرقية، جراء اعتداءات المستوطنين.

وأكد "الدفاع المدني" أن طواقمه حدت من وصول النيران الى مرافق محطة  الوقود الرئيسية، وحصر الأضرار في المركبات وغرفة الحراسة.

كما أخمدت الطواقم حريق مركبة داخل ساحة أحد المنازل وعدة حرائق في ساحات منازل أخرى، وانتقلت لتعمل في هذه الساعات على إخماد حريق في مشطب للمركبات في محيط القرية.

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