عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة إسرائيليين.. ردود فعل غاضبة في تل أبيب على عملية عيلي

مقتل وإصابة إسرائيليين..
مقتل وإصابة إسرائيليين.. ردود فعل غاضبة في تل ابيب على عملية

أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، قرب مستوطنة عيلي وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وجرح أخرين، ردود فعل إسرائيلية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي.

 

وتباينت الردود الإسرائيلية ما بين التنديد بسياسة حكومة نتنياهو تجاه العناصر المسلحة في الضفة الغربية، وبين التهديد والمطالبة بضرورة شن عملية عسكرية شمال الضفة الغربية.

على الصعيد الرسمي عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية بالقول: "سنحارب الإرهاب بكل قوتنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة ومطروحة على الطاولة، ولن نستسلم للإرهابيين". وفق تعبيره

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "إن السلطة الفلسطينية التي تدفع لمنفذي العمليات وعائلاتهم مقابل قتل اليهود، تشجع الإرهاب وأنا أدعو العالم إلى إدانة هذه السياسة الإجرامية بشدة". وفق زعمه

من جانبه، ذكر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من مكان عملية مستوطنة عيلي: "أدعو نتنياهو وغالانت لشن عملية عسكرية في الضفة الغربية".

أما وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس قال: "في هذا الوقت، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة ومسؤولة بقيادة قوات الجيش. سندعم كل قرار صحيح للحكومة في مواجهة الإرهاب القاتل". حسب وصفه

وبحسب القناة 12 العبرية، دعا عضو لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست داني دانون، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، إلى توجيه عملية عسكرية واسعة النطاق وإعادة الحواجز التي ازيلت فورًا في الضفة الغربية.

بدوره، أوضح عضو الكنيست ماتان كاهانا (معسكر الدولة) بعد عملية عيلي شمال رام الله: "أثق في وزير الجيش غالانت ورئيس الوزراء نتنياهو أنهما سيبذلان هذا الأسبوع كل ما هو ضروري لإعادة الأمن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وجميع أنحاء إسرائيل".

من جهته، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت: "لقد فشلنا، إحساس بالخزي، لا يمكننا الجلوس في حكومة لا تهتم بما يكفي بالأمن".

أما عضو الكنيست "ليمور سون هار ميليخ"، ظهرت وهي تبكي على منصة الكنيست بعد عملية عيلي، مطالبة بشن عملية سور واقي 2، وقالت: "نحن نطالب بعملية عسكرية في الضفة، وإذا لم يستوعب أحد بعد لماذا هذه العملية مطلوبة فقد حصلنا على إجابة اليوم".

في حين، أكدت القناة 12 العبرية، أن زير الأمن القومي إيتمار بن جفير توجه إلى موقع العملية قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، فيما تم منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

من جهته وجه داني دانون عضو الكنيست من الليكود رسالة لنتنياهو جاء فيها: "لا مجال للتراجع والتلعثم - يجب شن عملية عسكرية الآن في الضفة الغربية".

فيما نقلت قناة كان العبرية عن الجنرال في الإحتياط أمير أڤيڤي تعليقه بالقول: "نحن نتحدث عن صراع عمره اكثر من 100 عام. لا يمكنك أن تضع جنديا أو شرطيا في كل مكان. يجب أن يكون الحل بتسليح الأمة، وإقامة الحرس الوطني".

أما تسيفي يحزكيلي مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة 13 العبرية، فرأى "أن الجميع يتحدث ويريد شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، ولن نستفيد منها شيء".

وأضاف، "الجيش يشن بشكل يومي عمليات محدودة في الضفة الغربية، ورغم ذلك هناك تصاعد في العمليات المسلحة".

وأشار المراسل الإسرائيلي إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة تماما عن الضفة، والآن المواجهة أصبحت بين الجيش والمسلحين والمنطقة مليئة بالسلاح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد

جرائم مخلة بالشرف.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟

ترشيحاتنا

كلاكيت تالت مرة.. زيادة جديدة مرتقبة في أجور العاملين بالقطاع الخاص

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول المغسولة في حالة تعذر ضبطها

أيهما أفضل عند الله.. العشر من ذي الحجة أم الأواخر من رمضان

الإصابة تنهي موسم محمود متولي مع الأهلي

اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة في السودان.. تفاصيل

أكبر دولة في العالم اقتصاديا غير مؤهلة بشبكات كهرباء تواكب تغير المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد الأضحى| 5 هدايا حكومية للمواطن وهذه الخدمة مجانًا

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

فيديو

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

اﻟﻤﺰﻳﺪ