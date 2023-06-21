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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستانها بنصف مليون جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ تارا عماد

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد صورا جديدة لها، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "بيت الروبي"، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة.

 

أبرز إطلالات تارا عماد

 

وقد ارتدت تارا عماد فستانا طويلا شيفون باللونين الأسود والأحمر ويتوسطه حزام أسود، وكان فستان تارا عماد من ماركة CHANEL يبلغ سعره 14,903 دولار أي ما يعادل 460 ألف جنيه مصري. 

 

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وغالبا ما تظهر تارا عماد بإطلالات جذابة ومثيرة للجدل، حيث إنها تتعمد الظهور بفساتين مكشوفة وبألوان ملفتة في المهرجنات والمناسبات.

 

ولا تتكلف تارا عماد في وضع المكياج او إرتداء الإكسسورات، إلا انها تتعمد في إظهار ملامحها الطبيعية دون التكلف.

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد
تارا تارا عماد اطلالات تارا عماد ابرز إطلالات تارا عماد الفنانة تارا عماد

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