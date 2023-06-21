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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يفاجئ الجميع.. تحركات جديدة للأخضر أثناء شهادة جيروم بأول أمام الكونجرس|تفاصيل

تحركات جديدة لـ الدولار
تحركات جديدة لـ الدولار أثناء شهادة جيروم بأول أمام الكونجرس

من المقرر أن تبدأ شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول أمام الكونجرس اليوم، الأربعاء، وبهذا الشأن، رجّح خبراء بنك ING أنه يمكن لرسالة متشددة أن تمنح الدولار الأمريكي بعض الدعم، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل الدولار أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أفاد اقتصاديو البنك بأنه إذا ألمح جيروم بأول بعدم خفض أسعار الفائدة على هامش الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، فإن الدولار سيحظى ببعض الزخم الصعودي على المدى القريب، لكن تسعير السوق لا يزال غير مستقر بشأن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة المزمع إقرارها على مدار اجتماعات البنك المقبلة.

ومع ذلك، فإن الأسواق ستراقب باهتمام مجموعة من البيانات الهامة في الولايات المتحدة، لذلك يمكن لشهادة جيروم بأول تحديد ما إذا كان مؤشر الدولار سينهي الربع السنوي الثالث فوق أو أقل من مستوى 102.00 نقطة.

وفي توقعات سابقة لبنك الاستثمار الهولندي، رجّح المحللون أن الدولار الأمريكي في وضع صعب بين مؤثرين رئيسيين؛ هما انعكاس منحنيات العائد الآخذ في التزايد بشكل واضح من ناحية، والانتعاش الأخير في أسواق الأسهم الأمريكية من ناحية أخرى. 

وأضاف الخبراء أن الأسواق العالمية تشهد صورة غريبة لمنحنيات العائد المنعكسة بشكل حاد، والتي تنذر غالبا باقتراب دخول الاقتصاد في حالة الركود، ولكن أسواق الأسهم تشهد صفقات شراء وارتفاعات أيضا، فأي سوق منهما يعكس الصورة أو الوضع الحقيقي؟

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