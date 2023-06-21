أخبار التوك شو| وصول الرئيس السيسي إلى باريس للمشاركة بالقمة الدولية "ميثاق".. والأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في باريس للمشاركة بالقمة الدولية "ميثاق"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر اقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى القمة الدولية “ميثاق التمويل العالمى الجديد”.

ويشارك الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم؛ تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيحية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

أسامة ربيع: طريقة تعاملنا مع أزمة إيفر جيفن تدرس الآن في أمريكا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تلقت إشادات دولية بعد نجاح الهيئة في تقديم خدماتها على أكمل وجه، خاصة مع ابتكار وسائل جديدة في الإنقاذ.

وعلق أسامة ربيع، خلال كلمته التي ألقاها، خلال مؤتمر إلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أنه خلال أزمة أيفر جيفن تعاملنا بشكل مثالي، حتى أنه مع استخدام الحفار الصغير كانوا بيتريقوا عليه ووصفوه بأنه نملة جنب فيل، ولكن الآن أصبح يدرس في أمريكا".

أمطار ورياح| الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الأولى، بينما يكون حارا على مختلف المحافظات مع تقدم ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على سواحل مصر الشمالية والغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على المحافظات كافة.

10 سنوات على ثورة 30 يونيو|إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد: "عندما نتحدث عما يحدث في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات ماضية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات في ملف الصناعة، فقد خلقنا مجتمعا صناعيا قويا، واستطعنا من خلال هذا المجتمع أن ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية".

أسامة ربيع: الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس خلال عامين

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أننا نرد على الشائعات التي تطال أي مشروع في مصر، كما تم خلال تدشين قناة السويس الجديدة.

وقال أسامة ربيع، خلال كلمته التي ألقاها، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي للقناة، أن كل مشروع قومي يدشنه الرئيس السيسي مشروع واعد وهيوصل المصريين لأفضل حال.

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن الظواهر الجوية مع بداية صيف 2023

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي ل البحوث الفلكية و الجيو فيزيقية، تفاصيل انطلاق فصل الصيف رسميا اليوم الأربعاء، مضيفا أن بداية الفصول الفلكية مرتبط بدوران الأرض.

وأضاف رئيس المعهد القومي ل البحوث الفلكية و الجيو فيزيقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا أربعة فصول في العام، وهناك تغيرات مناخية، الأمر الذي جعلنا نشعر بتغير نسبي في حالة الطقس في مصر، وشاهدنا طقس حار شديد وبرد وأمطار خلال الأيام الماضية.

محافظ جنين: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية

قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين الفلسطينية، إن هناك أحاديث من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك مطالب من داخل الحكومة الإسرائيلية من بعض الأقطاب اليمينية بضرورة النظر إلى عملية عسكرية برية داخل جنين.

وأضاف "الرجوب" في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني لدية من الإرادة والتصميم في الاستمرار من مواجهة الاحتلال بكل إمكانياته المتاحة.

زيلينسكي: أوكرانيا تتكبد خسائر يومية.. وإعادة الإعمار مهمة عالمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة عالمية، مؤكدًا أن بلاده ستتمكن من الانتصار على روسيا دون تقويض لمبادئها، إلا أنها تحتاج إلى منظومات دفاعية وطائرات قتالية.

وأضاف "زيلينسكي"، خلال كلمة ضمن أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، وعرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا، نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر توحدًا من ذي قبل، مؤكدًا أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون بمثابة انتصار على روسيا، مطالبا بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

رضا فرحات: صرف المعاشات مبكرًا دليل على مراعاة الدولة لمواطينها

قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق إن توجيه الرئيس السيسي بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك أمر مهم للغاية، وذلك بسبب التزام الأهالي بتكاليف هذا الموسم وعلى رأسها الأضحية وشراء اللحوم وقضاء الإجازات، مما يؤكد اهتمام الرئيس بمراعاة المواطن اجتماعيًا وإنسانيًا.



وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية "صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المبادرات الرئاسية دليل قوي على مراعاة الرئيس السيسي للجانب الاجتماعي والإنساني، بجانب مظلات الحماية الاجتماعية التي يتم إطلاقها في كافة المناسبات، مما يؤكد أن الدولة تسير في اتجاه تكافل اجتماعي هادف يعمل على تقوية الجبهو الداخلية.

اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة في السودان.. تفاصيل

انتهت في السادسة صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت السودان، سريان الهدنة التي توصل إليها الجيش السوداني والدعم السريع بوساطة "سعودية - أمريكية"، التي استمرت لمدة 72 ساعة.

وفي هذا السياق، قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنَّ الهدنة لم تحقق المطالب الخاصة بالأوضاع الإنسانية الخاصة بالمواطنين بل زادت سوءًا، خصوصًا في ولاية غرب دارفور والخرطوم.