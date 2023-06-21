الكرملين يعلق على وصف بايدن لشي بـ الديكتاتور

قالت موسكو إن مقارنة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني شي جين بينج بــ"الديكتاتوريين" أظهرت "عدم القدرة على التنبؤ" بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، في التعليقات التي أُدلي بها بشأن العلاقات الدبلوماسية الممزقة بين واشنطن وبكين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن روسيا لديها "علاقات سيئة للغاية" مع الولايات المتحدة، في حين أنها تتمتع "بعلاقات جيدة للغاية" مع الصين.

جاءت تصريحات بيسكوف في أعقاب وصف بايدن للرئيس الصيني شي جين بينج بـ "الديكتاتور"، خلال حملة لجمع التبرعات السياسية في كاليفورنيا ليلة الثلاثاء.

كما جاءت التصريحات في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن رحلته الأخيرة إلى بكين قد أسفرت عن "تقدم" في إصلاح العلاقة الممزقة بين البلدين.