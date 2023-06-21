نقيب الجزارين يوجه رسالة لـ المواطنين قبل عيد الأضحى

أكد يوسف البسومى، نقيب الجزارين، أن الذبح في المجازر يكون أفضل بكثير من الذبح في الشوارع، موضحًا أن المجاز بها إشراف بيطري، و خدمات مميزة.

وأضاف نقيب الجزارين، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أن من يذبح في الشارع يعرض نفسه للعقوبة القانونية، وفي نفس الوقت يعرض اللحوم لـ التلوث.

ولفت إلي أن المجاز تفتح أبوابها بالمجان، وأن المضحي يذهب فقط وسيحصل على جميع الخدمات، وأنه لا يشترط الحجز في المجزر.

وأشار إلي أن الشخص الذي سيضحي من الممكن أن يذهب بالجزار الخاص به، أو من الممكن أن يتفق مع جزار من قلب المجزر.