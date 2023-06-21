مديرية عمل القاهرة تستعد لاستقبال دفعة متدربين جدد في الخطة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى بمركز شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة (الشرابية سابقا) التابع للمديرية ، في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل بأهمية متابعة خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي وتوفير فرص تدريبية للشباب وتطوير قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.
وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن وفداً من المديرية قام بتفقد دورة الخياطة والتفصيل بالمركز ،والتي تضم ١٢ متدربة ،وبدأت الدورة في ١٥ مايو الماضي وتنتهي في ٢٦ يونيو الجاري.
من جانبها أكدت علياء مصطفي مدير المركز أن الدورات يجرى تنظيمها بإنتظام داخل المركز ،مع اتاحة المزيد من الدورات خلال العام المالي الجديد أمام الشباب.
ووجه مدير المديرية احمد عزاز الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بالمركز للجهد المبذول مع الوعد بلقاء أخر في نهاية الدورة لتسليم شهادات التخرج لمن أتموا الدورات التدريبية، والاستعداد لاستقبال دفعه جديدة من المتدربين.
وضم وفد المديرية كل من : محمود صقر- عضو المكتب الفني بالمديرية، وصفاء ربيع، وسحر صبري من المركز الإعلامي بالمديرية ، بحضور فاطمه سيد مدربه قسم التفصيل والخياطة بالمركز.