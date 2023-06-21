إشارات صوتية تصدر من غواصة تيتانيك السياحية المفقودة | تفاصيل

قال خبير إن الإشارات الصوتية تشير إلى أن غواصة تيتانيك السياحية المفقودة قد تكون قريبة من السطح أو تحته.

مع اشتداد البحث عن الغوصة المفقودة من OceanGate Explorations ، صباح هذا اليوم (الأربعاء ، 21 يونيو) أفيد أن طائرة تبحث عن السفينة التقطت ضوضاء "قرع" من المنطقة التي فقدتها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “يدلي ستار”.

ذكرت رولينج ستون أن تحديثات البريد الإلكتروني الداخلية المرسلة إلى قيادة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت إن طائرة كندية اكتشفت الأصوات على فترات 30 دقيقة.

الغواصة المفقودة

فيما تم التقاط الأصوات بواسطة عوامات السونار التي كانت تستخدمها الطائرة، حيث أكدت السلطات الأمريكية أن الضوضاء سمعت كل نصف ساعة لمدة أربع ساعات يوم الثلاثاء.

وقال فرانك أوين خبير البحث والإنقاذ في الغواصات الأسترالية لبي بي سي إن "ثقته ارتفعت بدرجة كبيرة" عندما سمع ما التقطته أجهزة الكشف عن الصوت.

وقال إن حقيقة التقاط الإشارات الصوتية بواسطة عوامة قريبة من السطح تشير إلى أن الغواصة نفسها يمكن أن تكون قريبة أو على السطح أيضًا، موضحاً ، ان على متن هذه المركبة غواص متقاعد من البحرية الفرنسية.