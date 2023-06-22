شاهد| ثروة لاعب غانا الأسطوري بكى جيان | لن تصدق

عندما أعلن نجم كرة القدم بكى جيان، اعتزاله لم يجلس أسطورة غانا مكتوفي الايد بل أصبح مليونيراً بفضل استثمارته.

بدأ جيان في إنشاء إمبراطورية ترفيهية خلال مسيرته في اللعب ، حيث امتلك مركزًا ترفيهيًا يسمى إنفينيتي.

كما أنشأ JetLink Events & Logistics الذين يعملون في بناء المراحل وشاشات LED وأنظمة PA للأحداث الكبرى.

بكى جيان

ومع ذلك ، فإن عقله التجاري لا ينتهي عند هذا الحد، وغامر جيان في الممتلكات، حيث يمتلك جيان العديد من العقارات التي يؤجرها ، حتى أنه اشترى 30 حافلة تخدم العاصمة الغانية أكرا، وإذا كنت تعتقد أن الوقود قد يمثل مشكلة لجيان ، فلا تقلق ، فهو يمتلك أيضًا عددًا من محطات الوقود.



ومع ذلك ، كانت أكبر مقامرة لجيان عندما حاول إطلاق شركة طيران خاصة به: Baby Jet Airline، التي اساسها جيان في عام 2017 ، وكان يأمل في نقل الركاب من وإلى غانا ، وحصل على رخصة الناقلات الجوية لإطلاق شركة الطيران، ومع ذلك ، لم يتم إطلاقه على الإطلاق وتم غلقها في نهاية المطاف في عام 2019.

نتيجة لذلك ، تبلغ ثروة جيان 18 مليون جنيه إسترليني، حيث أمضى جيان عامين في ملعب النور ، حيث هز الشباك عشر مرات في 34 مباراة بالدوري الممتاز.

بكى جيان

بعد مغادرة الشمال الشرقي في عام 2012 ، عاد جيان إلى أوروبا فقط لفترة قصيرة في تركيا - حيث قضى بعض الوقت في الإمارات العربية المتحدة والصين وغانا على طول الطريق.

جاءت آخر أيامه في فريق جيان لمدن ليجون ، ومع ذلك ، فقد ترك الفريق في عام 2021 - وفشل في العثور على نادٍ جديد في الموسمين الماضيين.

وقال يوم الثلاثاء: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة العظيمة ، وهي مرحلة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يرغب فيها جميع لاعبي كرة القدم ، ولكن عندما تشرق الطبيعة ، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردد في الأذنين ، إنه كذلك وقت”.