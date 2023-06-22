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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ثروة لاعب غانا الأسطوري بكى جيان | لن تصدق

الاعب الأسطوري بكى
الاعب الأسطوري بكى جيان

عندما أعلن نجم كرة القدم  بكى جيان، اعتزاله  لم يجلس أسطورة غانا  مكتوفي الايد بل أصبح مليونيراً بفضل استثمارته. 

بدأ جيان في إنشاء إمبراطورية ترفيهية خلال مسيرته في اللعب ، حيث امتلك مركزًا ترفيهيًا يسمى إنفينيتي.

كما أنشأ JetLink Events & Logistics الذين يعملون في بناء المراحل وشاشات LED وأنظمة PA للأحداث الكبرى. 

بكى جيان

ومع ذلك ، فإن عقله التجاري لا ينتهي عند هذا الحد، وغامر جيان في الممتلكات، حيث يمتلك جيان العديد من العقارات التي يؤجرها ، حتى أنه اشترى 30 حافلة تخدم العاصمة الغانية أكرا، وإذا كنت تعتقد أن الوقود قد يمثل مشكلة لجيان ، فلا تقلق ، فهو يمتلك أيضًا عددًا من محطات الوقود.


ومع ذلك ، كانت أكبر مقامرة لجيان عندما حاول إطلاق شركة طيران خاصة به: Baby Jet Airline، التي اساسها جيان في عام 2017 ، وكان يأمل في نقل الركاب من وإلى غانا ، وحصل على رخصة الناقلات الجوية لإطلاق شركة الطيران، ومع ذلك ، لم يتم إطلاقه على الإطلاق  وتم غلقها في نهاية المطاف في عام 2019.

نتيجة لذلك ، تبلغ ثروة جيان 18 مليون جنيه إسترليني، حيث أمضى جيان عامين في ملعب النور ، حيث هز الشباك عشر مرات في 34 مباراة بالدوري الممتاز. 

بكى جيان

بعد مغادرة الشمال الشرقي في عام 2012 ، عاد جيان إلى أوروبا فقط لفترة قصيرة في تركيا - حيث قضى بعض الوقت في الإمارات العربية المتحدة والصين وغانا على طول الطريق.

جاءت آخر أيامه  في فريق  جيان لمدن ليجون ، ومع ذلك ، فقد ترك الفريق في عام 2021 - وفشل في العثور على نادٍ جديد في الموسمين الماضيين. 

وقال يوم الثلاثاء: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة العظيمة ، وهي مرحلة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يرغب فيها جميع لاعبي كرة القدم ، ولكن عندما تشرق الطبيعة ، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردد في الأذنين ، إنه كذلك وقت”.

بكى جيان أسطورة غانا مليونيرا

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