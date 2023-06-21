عصابات تنهي حياة 41 سجينة بدولة هندوراس | ما القصة

اتُهمت عصابات مارا بالقتل الشنيع لـ 41 سجينة - مع حرق 26 ضحية حتى الموت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أفادت تقارير أن أعمال شغب شرسة اندلعت بين المتنافسين مارا سالفاتروشا (إم إس -13) وباريو 18 في سجن في تمارا بهندوراس يوم الثلاثاء ، وفقًا للشرطة.

وتعرض أكثر من نصفهم للحروق حتى الموت في مركز المرأة للتكيف الاجتماعي ، فيما قُتل 15 آخرون إما بالساطور أو بالرصاص بالمسدسات.

عصابات تقتل وتحرق 41 سجينة بدولة هندوراس

كانت سبع نساء أخريات يتلقين العلاج في مستشفى في عاصمة هندوراس ، تيغوسيغالبا ، على بعد 15 ميلاً جنوب شرق السجن.

وقال المتحدث باسم وكالة تحقيقات الشرطة الوطنية في هندوراس ، يوري موري: "فرق الطب الشرعي التي تنقل الجثث تؤكد أنها أحصت 41".

وقال رئيس البلاد ، زيومارا كاسترو ، إن عصابات الشوارع كانت القتل الجماعي الوحشي، مضيفاً : " تم التخطيط له من قبل عصابات الماراس بمعرفة واذعان السلطات الأمنية".

عصابات تقتل وتحرق 41 سجينة بدولة هندوراس

ووصف الرئيس هذه الحادثة بأنها "قتل وحشي" للنساء ، وألقت باللوم فيها على عصابات الشوارع القوية، اثنتان من أكثر عصابات الشوارع إشكالية في هندوراس ، والتي تهيمن على العاصمة وسان بيدرو سولا ، هما مارا سالفاتروشا (MS-13) و 18 ستريت غانغ.

كانت الأمة في حالة حرب مع العصابات منذ 6 ديسمبر 2022 ، عندما تم إطلاق حملة قمع العصابات في هندوراس - حيث دخل 2000 ضابط شرطة إلى المراكز الإجرامية للمدينتين المنظمتين الخاضعة لسيطرة الجريمة.