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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابات تنهي حياة 41 سجينة بدولة هندوراس | ما القصة

عصابات تقتل وتحرق
عصابات تقتل وتحرق 41 سجينة بدولة هندوراس

اتُهمت عصابات مارا بالقتل الشنيع لـ 41 سجينة - مع حرق 26 ضحية حتى الموت. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أفادت تقارير أن أعمال شغب شرسة اندلعت بين المتنافسين مارا سالفاتروشا (إم إس -13) وباريو 18 في سجن في تمارا بهندوراس يوم الثلاثاء ، وفقًا للشرطة. 

وتعرض أكثر من نصفهم للحروق حتى الموت في مركز المرأة للتكيف الاجتماعي ، فيما قُتل 15 آخرون إما بالساطور أو بالرصاص بالمسدسات.

عصابات تقتل وتحرق 41 سجينة بدولة هندوراس 

كانت سبع نساء أخريات يتلقين العلاج في مستشفى في عاصمة هندوراس ، تيغوسيغالبا ، على بعد 15 ميلاً جنوب شرق السجن. 

وقال المتحدث باسم وكالة تحقيقات الشرطة الوطنية في هندوراس ، يوري موري: "فرق الطب الشرعي التي تنقل الجثث تؤكد أنها أحصت 41".

وقال رئيس البلاد ، زيومارا كاسترو ، إن عصابات الشوارع كانت القتل الجماعي الوحشي، مضيفاً : " تم  التخطيط له من قبل عصابات الماراس بمعرفة واذعان السلطات الأمنية".

عصابات تقتل وتحرق 41 سجينة بدولة هندوراس 

 ووصف الرئيس هذه الحادثة   بأنها "قتل وحشي" للنساء ، وألقت باللوم فيها على عصابات الشوارع القوية، اثنتان من أكثر عصابات الشوارع إشكالية في هندوراس ، والتي تهيمن على العاصمة وسان بيدرو سولا ، هما مارا سالفاتروشا (MS-13) و 18 ستريت غانغ. 

كانت الأمة في حالة حرب مع العصابات منذ 6 ديسمبر 2022 ، عندما تم إطلاق حملة قمع العصابات في هندوراس - حيث دخل 2000 ضابط شرطة إلى المراكز الإجرامية للمدينتين المنظمتين الخاضعة لسيطرة الجريمة.

عصابات مارا عصابات سجينة سجن هندوراس

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