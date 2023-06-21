عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : الإنجازات بترد على الشائعات | والمصريون يحبون قناة السويس

أحمد موسى
أحمد موسى

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا منافس في العالم للمجرى الملاحي لـ قناة السويس، موضحًا أن هناك 16 ألف عامل مصري يعملون في القناة.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع يتذكر السفينة التي جنحت في فترة ماضية، وانه في 6 أيام قام المصريون بتعويم السفينة.


ولفت إلى أن البعض كان يقول إن مصر لن تستطيع تعويم السفينة، ولكن الفكر المصري هو من تسبب فى تعويم السفينة.


وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تحدث فى المؤتمر الصحفي، و الحوار الخاص لـ برنامج على مسئوليتي عن حجم الإنجازات، وما تحقق في القناة.


وقدم أحمد موسى التحية لـ العاملين في قناة السويس، قائلا :" كان نفسي أسلم على كل الموجودين فى القاعة اليوم، وأوجه التحية والشكر للجميع".


وتابع :" الكل يعمل من أجل مصر، و العمل يرد على الشائعات، وأن المصريين يحبون القناة" .
 

أحمد موسى قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

عالميا.. ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

فاكر تليفون نوكيا ده ؟.. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

9.4 مليار دولار دخل قناة السويس خلال عام.. أحمد موسى يوضح

لصوص الفيز والبطاقات| ضبط أخطر عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. ارتكبوا 23 واقعة

أحمد موسى : الإنجازات بترد على الشائعات | والمصريون يحبون قناة السويس

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ