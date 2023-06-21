محافظ السويس: تطوير محطات الصرف الصحي عمرها 50 عاما

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المحافظة لم يكن بها ممشى، أو طرق مؤهلة لـ الحركة، ولكن تم عمل خطة وتم التواصل مع جميع أجهزة المحافظة لتطوير السويس.

وأضاف محافظ السويس، خلال حواره ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير أجهزة الصرف القديمة الموجودة منذ سنوات طويلة جدًا.

ولفت إلى أن اليوم لا يوج أي مياه صرف في الشارع، وأنه يتواصل مع الجميع، لـ حل أي مشكلة خاصة بالصرف، وهناك تدخل السريع.

وأشار إلى أنه تم تطوير محطات الصرف الصحي بالسويس التي يزيد عمرها عن 50 عامًا.