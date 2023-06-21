بعد 22 عامًا بالمغرب|شركة عالمية بمجال تعهيد تعلن ثقتها بالسوق المصرية والتوسع بها

أعلنت انتلسيا العالمية المتعددة الجنسيات ذات الجذور الإفريقية والمتخصصة في مجال التعهيد استراتيجيتها التوسعية العالمية من خلال إطلاق عملياتها في مصر، وهو ما يؤكد التزامها بتعزيز وجودها في المناطق الرئيسية وتلبية الطلبات المتزايدة لعملائها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة حيث أعلنت الشركة العالمية أن التواجد بالسوق المصرية بمقري القاهرة والإسكندرية يأتى تماشيا مع تقديم خدمات إدارة عملاء استثنائية في أسواق متنوعة، وبما يتماشى مع مشهد الاعمال العالمي سريع التطور، ومن خلال هذا التواجد الإستراتيجي تهدف الشركة للاستفادة من مجموعة المواهب المتميزة والغنية من الشباب المصري، والاستفادة كذلك من بيئة الأعمال المزدهرة في مصر.

من جانبه قال كريم البرنوصي، الرئيس التنفيذي: "نحن متحمسون لترسيخ وجودنا في مصر، وهي الدولة المعروفة ببيئتها التجارية النابضة بالحياة وتجمع المواهب الاستثنائية.

وأضاف: يأتى الاستثمار الاستراتيجي في مصر بعد 22 عامًا من التواجد بالمغرب، وتوسعاتنا اللاحقة في إفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين.