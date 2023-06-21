عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد 22 عامًا بالمغرب|شركة عالمية بمجال تعهيد تعلن ثقتها بالسوق المصرية والتوسع بها

صدى البلد

أعلنت انتلسيا العالمية  المتعددة الجنسيات ذات الجذور الإفريقية والمتخصصة  في مجال التعهيد استراتيجيتها التوسعية العالمية من خلال إطلاق عملياتها في مصر، وهو ما يؤكد التزامها بتعزيز وجودها في المناطق الرئيسية وتلبية الطلبات المتزايدة لعملائها.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة حيث أعلنت الشركة العالمية أن التواجد بالسوق المصرية بمقري القاهرة والإسكندرية يأتى تماشيا  مع  تقديم خدمات إدارة عملاء استثنائية في أسواق متنوعة، وبما يتماشى مع مشهد الاعمال العالمي سريع التطور، ومن خلال هذا التواجد الإستراتيجي تهدف الشركة  للاستفادة من مجموعة المواهب المتميزة والغنية من الشباب المصري، والاستفادة كذلك من بيئة الأعمال المزدهرة في مصر.

من جانبه قال كريم البرنوصي، الرئيس التنفيذي: "نحن متحمسون لترسيخ وجودنا في مصر، وهي الدولة المعروفة ببيئتها التجارية النابضة بالحياة وتجمع المواهب الاستثنائية.

 

وأضاف: يأتى الاستثمار الاستراتيجي في مصر بعد 22 عامًا من التواجد  بالمغرب، وتوسعاتنا اللاحقة في إفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ