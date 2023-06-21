باحثة بالشؤون الأوروبية: مصر وفرنسا متفقتان على إعادة النظر في النظام المالي العالمي

قالت آية عبد العزيز الباحثة بالشؤون الأوروبية في المركز المصري للفكر، إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على الروابط التاريخية وتقارب الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر وفرنسا يتفقان على إعادة النظر في النظام المالي العالمي الجديد، مع تحقيق مصالح مشتركة مع الكثير من الدول، وتجنب ارتفاع معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن النظام الدولي الآن يشهد مجموعة من التحولات الجوهرية على العديد من الأصعدة، وأصبح الجميع يواجه نفس التحدي، وباتت المسؤولية مشتركة، فخلال التسع سنوات الماضية شهدت العلاقة بين مصر وفرنسا تطورا كبيرا.

القضية الليبية والسودانية

وأوضحت أن هذا التطور انعكس في هيئة توافق في القضية الليبية والسودانية، إضافة إلى القضايا الحيوية مثل مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر فرنسا أن مصر هي الدولة المحورية في ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي في الغاز والطاقة المتجددة والربط الكهربائي.