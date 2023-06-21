هدية من وزارة العدل للمواطنين في إجراءات تسجيل المباني بالشهر العقاري

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه تم البدء في تسجيل العقارات في المدن الجديدة وتبسيط الإجراءات، وأنه يتم فتح الباب لتسجيل العقارات في حالة فقد عقد البيع الابتدائي.



وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم تسجيل العقارات بإقرار الشخص في حالة فقد عقد البيع الابتدائي.



ولفت إلى أن هناك تبسيط لـ الإجراءات من أجل التسجيل، وأن هناك عمليات معاينة تتم من المصلحة لمعرفة صدق الشخص الذي يريد تسجيل الوحدة.



وأشار إلى أنه يتم الاعتماد على إقرار المواطن، و المعاينة، وأن هذا الأمر يعتبر هدية من وزارة العدل و الدولة لـ المواطنين.



وكشف أن وزارة العدل أزالت كل المعوقات لـ تسجيل الوحدات، و قطع الأرض، وأن الرسوم تقدر بـ 3900 جنيه تحت التسوية ولا تتعدى ذلك، وأن المدة الزمنية 37 يومًا.

