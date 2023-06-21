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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدية من وزارة العدل للمواطنين في إجراءات تسجيل المباني بالشهر العقاري

جمال ياقوت
جمال ياقوت

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه تم البدء في تسجيل العقارات في المدن الجديدة وتبسيط الإجراءات، وأنه يتم فتح الباب لتسجيل العقارات في حالة فقد عقد البيع الابتدائي.

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هدية للمصريين قبل العيد.. الشهر العقاري يكشف مفاجأة عن تسجيل الوحدات السكنية

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3900 جنيه.. رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف تفاصيل جديدة عن تسجيل العقارات


وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد،  تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم تسجيل العقارات بإقرار الشخص في حالة فقد عقد البيع الابتدائي.


ولفت إلى أن هناك تبسيط لـ الإجراءات من أجل التسجيل، وأن هناك عمليات معاينة تتم من المصلحة لمعرفة صدق الشخص الذي يريد تسجيل الوحدة.


وأشار إلى أنه يتم الاعتماد على إقرار المواطن، و المعاينة، وأن هذا الأمر يعتبر هدية من وزارة العدل و الدولة لـ المواطنين.


وكشف أن وزارة العدل أزالت كل المعوقات لـ تسجيل الوحدات، و قطع الأرض، وأن الرسوم تقدر بـ 3900 جنيه تحت التسوية ولا تتعدى ذلك، وأن المدة الزمنية 37 يومًا.
 

جمال ياقوت مصلحة الشهر العقارى الشهر العقاري العقارات وزارة العدل

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