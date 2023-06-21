ضمن مبادرة «تدوم الفرحة»|تسليم أجهزة كهربائية لـ50 فتاة مقبلة على الزواج بطور سيناء|صور

سلّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أجهزة كهربائية لـ 50 فتاة من المقبلات على الزواج ضمن مبادرة "تدوم الفرحة" لمؤسسة حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تمكين المرأة بطور سيناء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة علي أرض محافظة جنوب سيناء، ذلك بحضور ممثلي المبادرة المركزية بالقاهرة والأعضاء بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.. والأجهزة التي تم توزيعها هى أربع أجهزة كهربائية وهي ثلاجة غسالة بوتاجاز وشاشة وقد سادت فرحة كبيرة للأهالي العرائس والمقبلين علي الزواج،

وذلك عقب ندوة تعريفية إرشادية.

ضمن مشروع «مودة» الذي يهدف إلى الحفاظ علي كيان الأسرة من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالإرشاد النفسي والمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم الأسري وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.

وأشاد "فودة" بحرص مؤسسة حياة كريمة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة وإيماناً بما أطلقته القيادة من عدة مبادرات وطنية وإنسانية للتيسير على المواطنين اقتصادياً، في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات العالمية، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة هانئة ومليئة بالسعادة.

توزيع اجهزة كهربائية للمقبلين علي الزواج

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