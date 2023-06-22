الوقت مناسب.. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج ونقيب الجزارين يوجه رسالة لـ المواطنين قبل عيد الأضحى والأرصاد تعلن حالة الطقس خلال عيد الأضحى

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

2150 جنيها.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة سارة وعيار 21 يشهد انخفاضًا



أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أوقات المناسبات والأعياد تشهد في العادة إقبالا على شراء الذهب، مضيفا أن الفترة الحالية إقبالا متوسطا نسبيا.



الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الأضحى



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال فترة العيد، وقالت إن درجات الحرارة ستكون مستقرة وفي المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الإقبال على شراء الذهب هذا العام أقل من السنوات الماضية، وكان متوسطا.

نقيب الجزارين يوجه رسالة لـ المواطنين قبل عيد الأضحى



أكد يوسف البسومى، نقيب الجزارين، أن الذبح في المجازر يكون أفضل بكثير من الذبح في الشوارع، موضحًا أن المجاز بها إشراف بيطري، و خدمات مميزة.

نزل 10 جنيه | السويس تتحدى أسعار البصل



أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه يوجه التحية لتجار السويس لدورهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، موضحًا أن التجار تتفاهم مع المحافظة ويتم توفير السلع بـ أسعار مخفضة من أجل المواطنين.

يا جراد السوشيال | انفعال بسمة وهبة على مهاجمي سيدة الفستان الأزرق



تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن صاحبة واقعة الفستان الأزرق، قائلة:" إحنا ممكن ننحر بني آدمين من غير سلاح..السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبحت شرا في الأرض وكلها شياطين".



حدائق وممشى للأهالي.. أحمد موسى مبهور بتطوير السويس



أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه بما لمسه خلال زيارته إلى السويس اليوم من تطوير كبير طرأ على المحافظة الساحلية، قائلا: «مصدقتش اللي شوفته».



في عيد الأب : عمر كمال متأثرًا : والدي توفي أثناء عمله

تحدث الفنان عمر كمال عن والده بكلمات مؤثرة في عيد الأب.

قائلاً: "أنت ومالك لأبيك، وكل ما وصلت له من نجاح حتى الآن، يرجع الفضل به لوالدي".



محامي صاحبة واقعة الفستان الأزرق يفجر مفاجأة عن مصدر الفيديو ويؤكد: اتغفلت



تحدث أمير متولي محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع الفيديو، قائلا: "ياسمين اتغفلت، والحمد لله إن مصر فيها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله..طلما أنه حق".



السيسي : حريصون على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا



أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.



أسامة ربيع: قناة السويس نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد العاملين بقناة السويس يبلغ من 15 إلى 17 ألفا في مدن قناة السويس الثلاث.

ابن يضرب والديه .. والأم : زرت الكعبة أدعي عليه

‏قالت الحاجة عفاف إنها تعاني بسبب ابنها وأنه تعدي عليها بالضرب وطردها في الشارع وأن عمره 37 عام ويقوم بإهانتها هي ووالده أيضا بالشتائم وبالضرب.