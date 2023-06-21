وليد توفيق يستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية بالتعاون مع الملحن محمد يحيى بعد ان جمعهما عدة اعمال فنية.

وتواجد الثنائي داخل الاستوديو للتجهيز للاغنية وتسجيلها تمهيدًا لطرحها خلال الايام المقبلة.

وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه

وطرح الفنان وليد توفيق فى شهر مارس الماضى أحدث أغانيه بعنوان أيلول وهى من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق ومن توزيع مصطفى عبد الرضا وتم تسجيلها داخل استديوهات سليم سلامة.



وليد توفيق يحيى حفلا فى كاليفورنيا



وأحيا الفنان وليد توفيق يوم 20 مارس الماضي حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا داخل ولاية كاليفورنيا وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي هناك.



وقدم وليد توفيق خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

أغاني وليد توفيق

وطرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. وأغنية “شايفك العالم بحاله” التي يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة.



وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة.. شايفك الحلم وخياله… شايفك الليل والسهر… شايفك قمر أحلى قمر.