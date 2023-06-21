استبعاد كهربا من مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود .. اِعرف السبب

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد كهربا من مواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا بالدوري الممتاز.



وجاء قرار كولر لإراحة كهربا وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعد أن عانى اللاعب من خوض عدد من المباريات ليس بالقليل في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وحرس الحدود في تمام التاسعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ومن المقرر، أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء غدا الخميس والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليين في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، عقب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية بالمرحلة المقبلة.