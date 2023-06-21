صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

تسيطر حالة من التوتر خلال الفترة الحالية على عدد من لاعبي النادي الأهلي، وبالأخص مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الصيفية، وانتهاء العقود مع النادي، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين مهاجم النادي الأهلي محمد شريف.

محمد شريف

هل يرحل محمد شريف عن الأهلي؟

يبحث مهاجم النادي الأهلي عن مصيره مع الفريق، وطلب محمد شريف معرفة مصيره في الموسم الجديد، بعد تردد أنباء تشير إلى التعاقد مع مهاجم جديد، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

محمد شريف في خطر

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد شريف، سوف يغادر النادي، ويرحل عن الفريق، فور تعاقد القلعة الحمراء مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر، أن محمد شريف يلاحظ أنه في الوقت الحالي وبدون وجود مهاجم صريح لا يشارك بصفة أساسية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ويشارك محمود كهربا على حسابه، وحال التعاقد مع مهاجم جديد سيكون من الصعب حصوله على فرصة.

متى يطلب محمد شريف الرحيل عن الأهلي؟

ومن المقرر أن يطلب مهاجم النادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي حال التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أن مارسيل كولر اعترف في وقت سابق بأنه غير مقتنع بإمكاناته لقيادة الهجوم في الفريق الأول، ومن ثم سيرحل ليجد فرصة المشاركة في نادِ آخر لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في السنوات الماضية.

عروض محمد شريف

ولا سيما أن محمد شريف في الفترة المقبلة سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع لأي ناد آخر يناير 2024، وهو يمتلك عروضًا من أندية في الدوري الممتاز، تتواصل معه ومع وكيله بشكل مباشر من أجل معرفة موقفه وتريد الحصول علي خدماته.

محمد شريف

قادة الأهلي الحاصلون على لقب أبطال أفريقيا

1- مصطفى يونس قائد النادي الأهلي توج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1982 بعد الفوز على فريق أشانتي كوتوكو الغاني بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

2- محمود الخطيب قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1987 بعد الفوز على فريق الهلال السوداني بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

3- وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2001 بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

4- شادي محمد قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 2005 بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة و2006 بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 و2008 بعد الفوز على فريق القطن الكاميروني بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

5- حسام غالي قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

6- وائل جمعة قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0.

7- محمد الشناوي قائد النادي الأهلي الحالي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 2020 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 وعام 2021 بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 وعام 2023 بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2.