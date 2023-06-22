برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 : انتبه لمشاعر الآخرين

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

العاطفة ومواجهة تحديات اليوم بتصميمك الذي لا يتزعزع، استخدم غرائزك القوية لإرشادك ، ولا تدع أي شخص يثبط روحك. هذا يوم لتتألق فيه شخصيتك ، لكن انتبه لمشاعر الآخرين وأنت تؤكد على نفسك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يجد العزاب أنفسهم منجذبين إلى شخص جديد ، لكن احذر من الدخول في علاقة في وقت مبكر جدًا، خذ وقتك وتعرف عليهم قبل تقديم أي التزامات.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يزداد تركيزك على حياتك المهنية اليوم ، وأنت على استعداد لمواجهة تحديات جديدة، حافظ على هدوئك في الاجتماعات والعروض التقديمية ، وسوف يكافأ عملك الجاد، إنه يوم جيد للتواصل وتكوين علاقات مهنية جديدة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

استغلال الثروة في شراء منزل أو سيارة، استثمر بذكاء واختر أعمال المضاربة أو سوق الأوراق المالية كخيار جيد. يمكنك أيضًا المساهمة في الأعمال الخيرية أو إقراض صديق كمساعدة.