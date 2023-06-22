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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شوربة الكوارع فى العيد.

 

فوائد شوربة الكوارع..

١- تحتوي الكوراع على مادة الكيندروتين سلفات بشكل رئيسي، وهذه المادة تساعد في ليونة المفصل، وتعالج خشونة الغضاريف. 
٢- تساعد هذه المادة في تجديد خلايا البشرة، وتجعلها تبدو نضرة، وصحية، وتزيل آثار الشحوب، وتحد من ظهور التجاعيد المبكرة. 
٣- تدعم حركة الأوعية الدموية، وتساعد في تنظيم ضبط الدم في الجسم، فتمنع من ارتفاعه خصوصاً للمرضى الذين يعانون بشكل مستمر من ارتفاع ضغط الدم. 
٤- تعالج مشاكل الشرايين التاجية، وتحمي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة. 
٥- تعالج أيضاً مرض الصدفية، وتيبس الجلد، ويقي من الإصابة بالحساسية، والأكزيما. 
٦- تمد الجسم بكميات كبيرة من السعرات الحرارية المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية. 
٧- تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من تكون الجذور الحرة المسببة للسرطانات. 
٨- تحتوي كذلك على مادة الهيالورونيك والتي تمد البشرة بالرطوبة، والمعادن الأساسية اللازمة لصحتها، ونعومتها. 
٩- تساعد في تعزيز عملية الهضم، وتزيد من حركة المعدة، والأمعاء. 
١٠- تساهم في تحسين الحالة النفسية، وتعديل المزاج العام.
 

ارتفاع ضغط الدم الهيالورونيك الحالة النفسية تحسين الحالة النفسية ظهور التجاعيد المبكرة فوائد شوربة الكوارع

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