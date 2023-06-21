بيان عاجل من بيلاروس بشأن نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها

قالت حكومة بيلاروس، مساء يوم الأربعاء، إنها وروسيا تعتمدان على الردع الاستراتيجي ولا تشكلان تهديدا نوويا لأي طرف.

مشيرةً إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) زاد في العامين الماضيين عدد التدريبات العسكرية في بولندا ودول البلطيق أكثر من ثلاثة أضعاف.

وأضافت الحكومة في بيان لها: " نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على الأراضي البيلاروسية هو إجراء هدفه الردع الاستراتيجي"، لافتةً إلى أن "العقيدة العسكرية البيلاروسية لم تتغير ولا تزال دفاعية بطبيعتها".

ويوم السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس "انعدام كامل للمسؤولية"، فيما أشار إلى أن "الطريق لن يكون سهلاً أمام أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وعلّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر رؤوس نووية روسية في بيلاروس، قائلاً إنه "لا سبب لدى واشنطن لتغيير موقفها النووي"، مضيفاً أن بلاده لا ترى "أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي".

يذكر أن الرئيس الروسي قال، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن استخدام روسيا للأسلحة النووية "ممكن نظريا، إذا كان هناك تهديد لوجود الاتحاد الروسي".

وأضاف الرئيس الروسي خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن "أول أسلحة نووية تكتيكية يتم تخزينها في بيلاروسيا وصلت إلى هناك".

وذكر بوتين أن الجيش الروسي يمكن أن "يدمر أي مبنى في وسط كييف"، وأضاف: "نحن لم نقم بذلك"، ووصف الهجمات على منطقة بيلغورود الروسية بأنها "محاولة لاستفزاز موسكو لاتخاذ إجراءات قوية وخطيرة".