الإسماعيلي يكشف حقيقة إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية الزموري.. فيديو



كشف محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي، حقيقة إيقاف القيد لفريق الكرة الأول لمدة ثلاث فترات بسبب قضية التونسي نور الزمان الزمورى لاعب الفريق السابق.



وقال شيحة خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لم يصل إلى إدارة النادي خطاب يفيد إيقاف القيد، مؤكداً أن المستند المتداول هو طلب من محامي اللاعب في شكواه للفيفا مطالبا بإيقاف القيد وأنه لم تصل إدارة النادي الإسماعيلي أى خطاب من الفيفا بشأن إيقاف القيد لمدة 3 فترات.



وتابع شيحة، أن هناك بعض الأشخاص تريد تدمير النادي وأثارة الفتنة خلال تلك الفترة الحرجة التي يمر بها النادي، مؤكداً أن الفريق مركز حاليا للحصول على أربع نقاط من أجل البقاء في الدوري قائلا ً« حسبي الله ونعم الوكيل في السبب تلك الأزمة وإلى تعاقد مع هؤلاء اللاعبين، أنا مش قادر أتكلم أنا مسؤول حاليا الإسماعيلي دمه مباح أحنا محتاجين أربع نقاط ونقعد في الدوري وولعوا في بعض بعد كدة».



وأشار شيحة خلال تصريحاته، إلي أنه لا يوجد انتخابات في نادي الإسماعيلي إلا أن تكون برعاية العثمانين، قائلاً :«لو فيه راجل في الإسماعيلية يطلع يكذبني والعثمانيين هم من يتحكموا في نادي الإسماعيلي خلال السنوات الماضية».



وعن ترشحه في انتخابات نادي الإسماعيلي المقبلة، قال شيحة: «استحالة أدخل الانتخابات في ظل تلك الأجواء، يجوا يشيلوا العثمانيين واللي عاوز يدخل يتفضل لكن أنا مقاطع».



وتابع شيحة، أن المجلس المكلف من قبل وزير الشباب والرياضة لإدارة نادي الإسماعيلي، مقاتلين ورجال دخلوا حرب استنزاف في وقت هرب جميع أبناء النادي بسبب موقف الفريق في جدول الدوري، مؤكداً أن المجلس الحالي يملك فكر استثماري من أجل النهوض بالنادي ولكن يواجه حرب من الجميع.



وعن أزمة الإسباني جاريدو، قال شيحة، «أن المجلس بيدرس سداد مستحقات الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للدراويش، والتي تقدر بمبلغ 64 ألف دولار».



وطالب شيحة، من على أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق، توليه منصب رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، قائلاً«أرجو من على أبوجريشة كبير نجوم الكرة في الإسماعيلية توليه رئاسة النادي طالما هو متخوف على النادي فهو من يستحق تلك المنصب».

