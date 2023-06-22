طريقة عمل عيش التميس السعودي

عيش التميس هو خبز تقليدي سعودي يتم تحضيره من الدقيق والماء ومسحوق التميس الذي يتم استخراجه من الحبوب المحمصة.

وهناك عدة طرق لعمل عيش التميس السعودي، وإليك طريقة بسيطة للشيف آمل المغربية.

المكونات:

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض

- 1/2 كوب من مسحوق التميس

- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 1/2 كوب من الماء الدافئ

الطريقة:

1. في وعاء كبير، اخلط الدقيق ومسحوق التميس والملح حتى يتم توزيع المكونات بشكل متساوٍ.

2. أذيب الخميرة في الماء الدافئ واتركها لمدة 5 دقائق حتى تتضاعف حجمها.

3. أضف الماء المذاب به الخميرة إلى الخليط الجاف وامزجهم جيدًا حتى يتكون عجينة لينة ورطبة.

4. قم بعجن العجينة على سطح مرشوش بالطحين لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومطاطية.

5. ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطّها بقطعة قماش مبللة واتركها لمدة ساعة لتتخمر.

6. بعد مرور ساعة، افرد العجينة على سطح مرشوش بالطحين وشكّلها إلى كرات صغيرة.

7. اسحب الكرات باليد لتصنع أشكالاً مسطحة على شكل دوائر.

8. احمّي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وأضف قطعة من عيش التميس.

9. اطهي الخبز من كل جانب حتى يتحول لونه إلى البني الذهبي.

10. قم بإزالة الخبز من المقلاة واتركه يبرد لبضع دقائق قبل التقديم.

وهكذا، يمكنك الاستمتاع بعيش التميس السعودي اللذيذ مع العائلة والأصدقاء. بالهناء والشفاء!