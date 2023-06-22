ماكرون: دول العالم لديها سيولة تكفي للقضاء على الفقر ومكافحة التغيرات المناخية

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يجب على كل بلد أن يختار الطريق الذى ينسابه من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذا فى إطار السيادة لكل دولة، معقبا: “فكرنا بآليات أخرى على صعيد التنوع البيولوجي”.

وأضاف خلال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، بحضور الرئيس السيسي: “علينا اليوم أن نقوم بصدمة استثمارية لمواجهة كل هذه الأزمات، سواء كان التغير المناخي أو غيرها، ويجب على هذا الصعيد أن نفكر بتنظيم جديد”.

وتابع: “هناك الكثير من السيولة والأموال فى العالم، ولو وضعنا كل ذلك بخدمة كل الآداب لمواجهة الفقر ومكافحة التغيرات المناخية، أعتقد أنه بوسعنا بتلك الأموال تحقيق تلك الأهداف”، لافتا إلى نجاح حشد العديد من الوسائل الكافية من أجل خدمة هذه الأهداف.