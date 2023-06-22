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أخبار البلد

سها جندي: نستهدف مجالات التدريب من أجل التشغيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

وقعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية، يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ونتيجة لزيارة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى محافظة المنوفية في فبراير الماضي.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع محافظة المنوفية، مثمنة على هذا التعاون المثمر والبناء مع واحدة من أهم المحافظات والتي تتمتع بميزات تنافسية كبيرة، مما يعد حافزا لاستمرار وتعظيم أوجه التعاون مع المحافظة بما يساهم في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وكذلك تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها معنية بتوفير حياة لائقة للمواطن المصري والحفاظ على حياته، وفي إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى رغبتها في تعظيم أوجه التعاون مع محافظة المنوفية، ومضاعفة مجالات التعاون المشتركة وزيادة حجم العمل بها، وعلى رأسها تأتي مجالات التدريب من أجل التشغيل وتوفير البدائل الآمنة لشباب المحافظة، كسبيل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبجانب ذلك ستعمل الوزارة على الترويج للحرف اليدوية والمنتجات المتميزة التي تتمتع بها المحافظة، على هامش الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة، وسيمثل ذلك حافزا كبيرا لشباب محافظة المنوفية للاستمرار وتقديم أفضل ما لديم في الصناعات والحرف اليدوية، وفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الشباب للعمل في هذه المجالات الهامة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن التعاون بين الوزارة ومحافظة المنوفية، سيشمل دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة بالتعاون والتنسيق مع المستشفيات الجامعية هناك، بالإضافة لدعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة من الميزات التنافسية بالمحافظة، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة جديدة للمحافظة خلال الفترة المقبلة، للعمل على الأرض في تلك المجالات.
ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتوقيع البروتوكول ضمن تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا حقيقيا يفرض علينا توحيد الرؤى لمواجهتها، ومكافحة الدوافع بتنمية المجتمعات الريفية وتوفير فرص العمل، وهو ما ينبغي التعاون على أساسه، بمكافحة مسببات الظاهرة وتوفير البدائل الآمنة بتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، بجانب تنمية المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وثمن المحافظ جهود وزارة الهجرة للتعاون مع محافظ المنوفية في مختلف المجالات التنموية، معربا عن تطلعه لتوفير غد أفضل للشباب ليصبحوا عمادا للاقتصاد الوطني وركيزة البناء والتنمية في كل المناطق، متابعا أن المنوفية تشتهر بنحو ١٤ مهنة في ١٥ قرية، من بينها صناعات: "السجاد، الأرابيسك، البامبو، الصدف، الفخار، الصناعات الغذائية" وغيرها من الصناعات التي توفر فرص العمل الآمنة للشباب، مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الهجرة للترويج لكافة الصناعات اليدوية للمحافظة، لتدعيم البدائل الآمنة، والتي تضمن حياة كريمة ودخلا مستقرا للشباب.

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